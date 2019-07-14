Факты ICTV – Выпуск 12:45 (14.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 15 обстрелов в сутки, среди украинских воинов есть раненые; в Ровненской области двое детей погибли от взрывчатки, опасные предметы собирал их дедушка, на Украину надвигается непогода – уже с понедельника страну заливать сильные дожди с грозами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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