Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обострение на фронте, один погибший и пятеро раненых наших защитников; почему две недели без воды остается Львовский курорт Сходница; аномальная жара в Украине; как компания Боинг достигла огромного успеха и с чего все начиналось; пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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