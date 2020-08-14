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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси освободили трех украинцев, один еще пока за решеткой. В то же время, в стране не прекращаются протесты и забастовки; сотни гривен экономии ежемесячно без ущерба собственному комфорту — мы расскажем маленькие хитрости большого энергосбережения; грохот пушек на Приазовье, но это не нападение оккупантов — боги войны артиллеристы соревновались, кто лучше попадает по вражеским целям.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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