Факты ICTV – Выпуск 12:45 (14.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте обострение – один погибший и восемь раненых; в Киеве выбирают сборную Украины на международные Игры Непокоренных; планами правительства на следующие 5 лет поделился премьер Гончарук во время второго рабочего дня встречи YES 2019.

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