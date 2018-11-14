Факты ICTV – Выпуск 12:45 (14.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину накрыла стихия – часть регионов обильно засыпает снегом; беспорядок и безответственность – премьер критикует власть на местах за срыв начала отопления в нескольких городах страны; увеличилось количество погибших украинцев в аварии в Чехии.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-14
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