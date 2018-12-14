Факты ICTV – Выпуск 12:45 (14.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Евросоюз продлил действие санкций против России, и введение новых ограничений вполне возможно; Украину и дальше засыпает снегом – непогода уже досталась западных областей. На горных дорогах движение затруднено; катастрофа, унесшая тысячи жизней – сегодня чтим погибших героев Чернобыльской аварии.

Опубликовано Декабрь, 14 в 14:21



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