Факты ICTV – Выпуск 12:45 (14.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Печерский суд избрал меру пресечения Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко; российские боевики ведут активные боевые действия на фронте; сегодня ликвидаторы Чернобыльской аварии вспоминают всех погибших в катастрофе.

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