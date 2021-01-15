Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: протесты на Майдане. Люди требуют снижения тарифов; растет количество госпитализаций, рецидивов и тяжелобольных пациентов на коронавирус; за сутки более тысячи аварий из-за непогоды; хочешь жить — пристегнись. Почему украинцы пренебрегают своей безопасностью в авто и чего это может стоить.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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