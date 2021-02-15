Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе бойцы подорвались на взрывном устройстве; в нескольких областях Украины продолжает бурлить снежная непогода; камеры автофиксации будуть снимать новые нарушение правил дорожного движения; в Горловке подорвался сепаратист; около 200 украинцев уже третьи сутки не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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