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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 7 тыс. новых случаев Covid в Украине. Наибольший прирост в Житомирской области, а в Харькове практически не осталось мест с кислородом; что сделано и чего не хватает в борьбе с Covid-19 — депутаты снова хотят видеть в парламенте премьер-министра; покупая что-то онлайн, стоит быть осторожным. С ростом интернет-продаж, взлетела и активность мошенников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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