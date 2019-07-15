Факты ICTV – Выпуск 12:45 (15.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вы сортируете – они сбрасывают в одну кучу. Куда идет мусор из раздельных баков; фальшивые лекарства в украинских аптеках; последние сводки с фронта; оползень на Одесский пляж и соревнования парашютистов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

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