Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.07.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова; в Одессе представители чеченской диаспоры праздновали свадьбу с выстрелами из автомата; от масштабного наводнения пострадали Германия, Бельгия и Польша; почему билеты внутри Украины часто дороже, чем на международные рейсы; пять уникальных национальных парков в Черногории.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-07-15
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