Факты ICTV – Выпуск 12:45 (15.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: поджог Андреевской церкви – в дверь представительство Вселенского патриархата утром запустили коктейли Молотова; циклон покидает Украину, но кое-где еще сильно идти снег; финансовый коллапс на Верховинщине – через дыру в бюджете в районе закрывают школы и садики.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 13:45



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