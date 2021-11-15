Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ЕС расширил санкции против Беларуси за создание миграционного кризиса; живут в пропасти 8 метров. И в зоне риска еще сотни домов. Оползни разрушают курортный Черноморск; умеет ли Украина утилизировать использованные медицинские маски, и почему их нельзя выбрасывать в обычную свалку; в Днепре более сотни домов остались без тепла.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 8:45.

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