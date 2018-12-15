Факты ICTV – Выпуск 12:45 (15.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: объединительный собор избирает главу и утверждает устав новой украинской церкви; в Фастове в доме который взорвался, нашли погибших людей; покупки в интернете экономят деньги. Как не попасть на аферистов.

Опубликовано Декабрь, 15 в 14:43



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.