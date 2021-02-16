Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: министр Степанов в который раз убеждает, что вакцина в Украине будет; в регионах растет уровень заболеваемости коронавирусом; в большинстве областей следует ожидать ухудшения погодных условий; новые санкции против России; возвращение украинцев из Занзибара; насколько реально открыть собственное дело.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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