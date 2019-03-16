Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на страже водных рубежей. Как несет службу украинская морская охрана; Шулявский мост закрывают на ремонт. Сколько времени продлится и как быть водителям и пассажирам общественного транспорта; лекарства, еда, продукты за 45 минут. Новый вид доставки в столице. Как это работает и сколько стоит.

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