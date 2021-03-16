Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: жесткий локдаун в Украине введут, когда больше половины областей станут красными; земельная реформа и большая приватизация — сегодня у депутатов рассмотрение двух больших вопросов; на фронте десять обстрелов наших позиций, а в Черном море НАТО показало россиянам силу и привлекла к масштабным учениям украинские корабли.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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