Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четверо погибших и еще четверо в больнице – две легковушки не разминулись на Винниччине; феерическая победа юношеской сборной по футболу в Польше; день отца в компании известных актеров и звезд – ICTV, ООН и посольство Швеции на ВДНХ, устроили семейный праздник.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.