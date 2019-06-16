Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.06.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четверо погибших и еще четверо в больнице – две легковушки не разминулись на Винниччине; феерическая победа юношеской сборной по футболу в Польше; день отца в компании известных актеров и звезд – ICTV, ООН и посольство Швеции на ВДНХ, устроили семейный праздник.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45
2019-06-16
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.