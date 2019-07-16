Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские ветераны готовятся к Играм непокоренных. Как идет национальный отбор; вожможны ли в Украине обновления системы власти; накормят брынзой, напоят вином. Рай для туристов – бессарабская этнодеревня Фрумушика-Нова.

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