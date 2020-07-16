Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кирилл Шевченко — новый глава Нацбанка; снова растет количество больных Covid-19 в Украине. 848 в сутки. Но и количество тех, кто выздоровел больше; в Одессе протестовали работники ресторанов и кафе. Требуют не ограничивать время их работы; на Черкасщине тестируют четыре беспилотника для выявления мин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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