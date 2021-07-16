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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Каменце-Подольском пьяный мужчина бросил в людей гранату; в Раде назначили нового главу МВД, им стал Денис Монастырский; наводнение в Германии, десятки погибших и сотни пропавших без вести; в Украине стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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