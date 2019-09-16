Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.09.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один ранен и 16 обстрелов наших позиций – боевики держат напряжение на Донбассе; в Украине дефицит инсулина – тысячи больных диабетом не могут получить бесплатные препараты по государственной программе; цены на нефть резко взлетели из-за удара по саудовских НПЗ.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2019-09-16
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