Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на выходные, количество новых случаев Covid остается высоким — почти 13 тыс. в сутки и более 270 человек умерло; российские наемники активизировались на фронте — восемь обстрелов. Среди бойцов есть раненый; экологическая беда в Харьковской области — там целый город завален мусором, тонны грязи загрязняют воду, но денег на уборку в бюджете нет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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