Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 16 обстрелов и двое раненых наших бойцов на Донбассе; возросло число жертв масштабного пожара в Калифорнии; в Киеве открыли уникальный проект – выставку фотографий Софии Яблонской.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 13:49



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