Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.11.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: второй тур местных выборов в семи городах. Уже есть результаты экзит-полов; от Covid-19 умер новоизбранный мэр Конотопа; карантин выходного дня. Придерживались ли его украинцы; они вынуждены покидать профессию. Куда идут украинские медики и почему за границей их ценят больше, чем у нас.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-11-16
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