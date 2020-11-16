Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: второй тур местных выборов в семи городах. Уже есть результаты экзит-полов; от Covid-19 умер новоизбранный мэр Конотопа; карантин выходного дня. Придерживались ли его украинцы; они вынуждены покидать профессию. Куда идут украинские медики и почему за границей их ценят больше, чем у нас.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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