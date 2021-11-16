Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.11.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Парламент с тестом или полным курсом прививки. Все ли депутаты готовы к новым правилам; возможна ли эскалация и когда? Зачем Россия снова лязгает оружием и имеет ли Украина план действий на случай вторжения; многотонные грузовики разрушают город Вознесенск Николаевской области! Почему ни полиция, ни власть не могут ничего сделать.
Смотрите также выпуск фактов ICTV за 8:45.
2021-11-16
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