Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: потери на фронте. Один наш военный погиб; тысячи спасенных жизней. Первому добровольческому мобильному госпиталю – четыре года; первая литургия новоизбранного председателя Автокефальной церкви Украины.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-16
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