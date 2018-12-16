Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: потери на фронте. Один наш военный погиб; тысячи спасенных жизней. Первому добровольческому мобильному госпиталю – четыре года; первая литургия новоизбранного председателя Автокефальной церкви Украины.

Опубликовано Декабрь, 16 в 15:51



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