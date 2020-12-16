Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Харьковщине за сутки более двухсот пострадавших из-за гололеда; полицейские с поличным поймали группу воров-грузчиков в херсонском аэропорту; какие страны чаще всего в этом году трудоустраивали украинский; гривна продолжает крепнуть; мэрию Парижа оштрафовали за гендерное неравенство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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