Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смерть на передовой от обстрелов боевиков погиб наш военный. Еще двое ранены; корь вновь уносит жизни – в столице зарегистрирован первый случай смерти от болезни; состояние на миллионы, но это не спасает – в курортном селе Татаров дети учатся в столетней, аварийной школе.

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