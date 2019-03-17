Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: потери на передовой – из-за обстрелов российских наемников, погиб украинский военный; крушили все вокруг – желтые жилеты перешли красную черту. Президент Франции пригрозил принять решительные меры; ушел на пенсию окончательно – с сегодняшнего дня начался демонтаж Шулявского моста.

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