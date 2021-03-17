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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество новых больных в Украине неуклонно растет — имеем почти 12 тыс. инфицированных за сутки и уже в 10 регионах превышен показатель госпитализаций; выплата больничных под угрозой, из-за обилия больных Фонд не может вовремя все финансировать; рассмотрение законопроектов о земельной реформе продлится до конца недели; от 1700 до 20 тыс. грн с лишением права водить — в Украине с сегодняшнего дня действуют новые штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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