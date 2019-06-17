Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое раненых. Последние новости с фронта; встреча чемпионов. Как приветствовали юношескую сборную Украины по футболу – ставшая лучшей на планете; день отца вместе с ICTV, гонки тракторов в Черкассах и непогода в Украине и мире.

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