Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: есть ли жизнь после выборов. В правительстве обсуждают; 5 лет поиска правды. Годовщина катастрофы малазийского боинга. Когда Россия ответит за убийство почти трехсот человек; после полугода на фронте – они дома. Как встречали легендарную 93 бригаду Холодный яр.

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