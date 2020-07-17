Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на (17.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: министр обороны и премьер отчитываются в Раде; годовщина трагедии МН17. Шесть лет назад боевики сбили пассажирский боинг. Как идет суд? И как Россию ЕС призывает признать свою ответственность; на Полтавщине строят 160 км бетонной трассы. Когда обещают сдать современный хайвей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.