Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.11.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: протесты под Радой. Предприниматели против кассовых аппаратов для ФЛП; опять почти 12 тыс. инфицированных за сутки; Не сжигайте, а компостируйте. Факты напоминают о вреде сжигания листьев и альтернативные способы его утилизации; одни демонтируют, а на другие закрывают глаза. МАФы — заполонившие улицы столицы, до сих пор на месте.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-11-17
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