Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: во Франковске медики спасли женщину, у которой из-за Covid произошел инфаркт; боевики обстреляли Невельское. Повреждены семь домов, два разрушены полностью; украинский АН-178, разработка военной и гражданской авиации. Какими новинками поражает авиасалон в Дубае; ситуация на польско-белорусской границе; маршрутки по 20 грн.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 8:45.

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