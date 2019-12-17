Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада взялась за закон о Пласт и отмене депутатской неприкосновенности; аграрии против рынка земли, водители за отмену акциза на растаможку евроблях. Под парламентом два митинга; Винница – самый комфортный город Украины. За какие заслуги пятый год в лидерах; снова масштабная забастовка во Франции; торнадо и метели в США; новогодний Будапешт.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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