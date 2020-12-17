Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: умер Геннадий Кернес; коронавирус в Украине и мире; когда будут поставки вакцины в Украину; в Харькове установили специальные разметки для неправильной парковки; как выбрать елку на Новый год; китайские астронавты доставили на землю образцы лунного грунта; погода в Украине; а также снегопад в Японии и США.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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