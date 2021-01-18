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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Николаевщине от холода умер молодой человек; во время пожара в одесской гостинице погибли два человека, еще несколько пострадавших сейчас находятся в больнице; задержанный в аэропорту Шереметьево российский оппозиционер Алексей Навальный находится в полицейском участке в пригороде Москвы; в США готовятся к инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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