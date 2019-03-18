Факты ICTV – Выпуск 12:45 (18.03.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кремль испытывает огромные убытки за оккупацию Крыма – из-за санкций, Россия потеряла 150 млрд долларов; последняя неделя перед выборами президента – мы расскажем, что будет делать Парламент; знать, чтобы не быть обманутым: Факты расскажут о современных технологиях фальсификации избирательного процесса.
2019-03-18
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