Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередной тревожный рекорд эпидемии — в Украине 15 тыс. новых случаев Covid; украинцы боятся прививаться, из-за недоверия к CoviShield; парламент может не успеть рассмотреть земельную реформу до конца этой пленарной недели; 9 обстрелов за сутки — оккупанты усиливают напряжение на фронте и выводят технику.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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