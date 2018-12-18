Факты ICTV – Выпуск 12:45 (18.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада хочет продлить мораторий на продажу земли и запретить гражданским носить военную форму; правительство очертило планы на следующий год; в Луцке из-за гололеда массовый травматизм.

Опубликовано Декабрь, 18 в 13:56



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