Факты ICTV – Выпуск 12:45 (18.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Рада приняла закон об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности; Николаевской тяжело больные дети год не могут получить деньги на лечение; чем в Украине занимается эко-инспекция.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

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