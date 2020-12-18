Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине и мире; ситуация на передовой; как борются в Украине с коронавируса; о вакцинации украинцев и кадровые вопросы в Верховной Раде; почему опять мерзнет Светловодск в Кировоградской области; на Тернопольщине изготавливают уникальные новогодние игрушки; США продолжает заметать снегом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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