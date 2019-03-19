Факты ICTV – Выпуск 12:45 (19.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пройдено уже полтысячи поправок – Парламент продолжил рассмотрение языкового закона; 170 млн евро – правительство Франции считает убытки от желтых желетов и усиливает меры безопасности; ее стихи больше всего цитируют, а песни на слова, становятся хитами – сегодня день рождения отмечает Лина Костенко.

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