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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за сутки имеем около 16 тыс. новых случаев Covid; Украина перешла ко второму этапу вакцинации — министр Степанов отчитался в парламенте и анонсирует новые вакцины в начале апреля; опять на Донбассе погиб украинский воин, а боевики активно целятся по нашим позициям; NASA, за три года, готовится к отправке людей на Луну. Американцы провели успешный тест ракеты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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