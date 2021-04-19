Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 6,5 тыс. больных в сутки. Хроники Covid в Украине и начало вакцинации Pfizer; на фронте один погибший и один раненый. Агрессию России и усиления войск на украинских границах обсудит сегодня Совет ЕС; кто устроил стихийную свалку просто в окрестностях Черкасского села. И как убрать незаконный полигон; на Харьковщине испытывают новую версию трактора Т-160.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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