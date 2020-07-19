Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 700 больных за сутки, хроники пандемии коронавируса в Украине и мире; запасы воды в Крыму на грани исчезновения, рекордно быстро мелеют два местных водохранилища; чистая вода, золотой песок, мало людей и умеренные цены — чем особенный курорт Рассейка в Одесской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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