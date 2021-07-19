Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в больнице скончался военный, который после обстрела боевиков получил ожоги 80% тела; во Франции новая волна коронавируса; массовые пожары в США; в Ивано-Франковске хотят ввести штрафы 50 тыс. грн для тех, кто будет купаться в необорудованных местах; мощный ливень в Киеве; масштабное ДТП на Волыни; Виталий Кличко празднует 50-летие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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